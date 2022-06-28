«Для потребителей газ станет дороже»: зачем страны G7 хотят ввести потолок цен на энергоресурсы из России

Планы G7 установить потолок цен на российский газ — это предмет переговоров с «Газпромом», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Страны «Большой семёрки» хотят ограничить стоимость энергоресурсов из РФ и тем самым уменьшить прибыль Москвы от продажи сырья. Впрочем, эксперты считают маловероятным успех такой инициативы. Если западные страны установят неприемлемый для России уровень цен на газ, то поставки этого вида топлива в Европу будут остановлены, что приведёт к резкому удорожанию энергии для потребителей в ЕС. В свою очередь, для ограничения стоимости российской нефти необходимо согласие Китая и Индии, которые вряд ли поддержат предложение G7 по политическим причинам, уверены аналитики.

В Кремле считают идею G7 установить потолок цен на российский газ предметом переговоров с «Газпромом». Об этом во вторник, 28 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Зависит от направления, зависит от того решения, которое примет «Газпром». Ведь, наверное, они (страны G7. — RT) будут ставить вопрос об изменении условий действующих контрактов, об изменении цены. Насколько с юридической точки зрения это возможно и так далее. Поэтому здесь много (вопросов. — RT)», — отметил представитель Кремля.

Во вторник стало известно о том, что «Большая семёрка» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) изучает возможности установления предельных цен на газ из России. Соответствующую инициативу, например, уже поддержали в Париже и Риме, о чём заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Я очень поддерживаю это. Нужно взаимодействовать и по этому вопросу. Премьер-министр Италии Марио Драги также поддерживает это, то есть нас несколько. Мы продолжим взаимодействовать по этой теме в ближайшие недели», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Одновременно страны «семёрки» обсуждают и тему ограничения цен на российскую нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, такой механизм предлагается реализовать за счёт введения предельной стоимости перевозки и страхования энергосырья из России.

AP

© Brendan Smialowski/Pool

Ранее о планах Запада ввести ценовые ограничения для российских энергоресурсов заявляла министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, своими действиями Вашингтон вместе с партнёрами и союзниками по всему миру хочет сократить прибыль Москвы от продажи углеводородов.

«Мы говорим о введении ценового потолка, или ценового исключения, которое расширило бы и укрепило недавно введённые и планируемые ограничения в сфере торговли энергоносителями со стороны Европы, США, Великобритании и других стран, что приведёт к снижению цен на российскую нефть и уменьшению доходов Путина, одновременно позволяя увеличить поставки нефти на мировой рынок», — отмечала глава американского Минфина.

Как полагает Йеллен, введение ценового потолка позволит «предотвратить побочные эффекты для мировой экономики». В частности, инициатива должна помочь странам с низкими доходами и развивающимся государствам, которые столкнулись в резким удорожанием энергии и продовольствия.

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Впрочем, опрошенные RT аналитики скептически оценивают планы Запада в отношении российских энергоресурсов. Как рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, в настоящий момент предложения G7 о предельных ценах на нефть и газ из РФ вызывают больше вопросов, чем дают ответов.

«Ценовые ограничения для нефти, если к ним не присоединятся все крупнейшие потребители мира, только ускорят перенаправление поставок на приоритетные рынки. Аналогичные меры для газа без согласия России могут вызвать снижение экспортных потоков, что ещё больше поднимет цены на этот вид топлива в ЕС», — предположил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, в теории можно представить себе ситуацию, при которой ряд стран предложат Москве поставлять им углеводороды по низким ценам. В результате монопольные условия на энергорынке получит не продавец, а покупатель. Между тем на практике в конкурентной экономике реализовать такой план будет сложно, считает эксперт.

«Есть прямая, физическая потребность — прежде всего в Европе — в определённых объёмах энергосырья, которые пока сложно заместить поставками не из России. Помимо G7, есть и другие страны-потребители. Естественно, когда цены искусственно ограничиваются в одном сегменте рынка, становится более выгодно перемещать поставки на другие направления», — объяснил аналитик.

«Эффект окажется противоположным»

Отметим, что на фоне западных санкций Россия уже начала переориентировать экспорт своей нефти с Запада на Восток. В результате по итогам мая Москва вышла на первое место среди поставщиков энергосырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Тем временем в Европе и США из-за нехватки топлива наблюдается резкий рост цен на бензин, что стало одной из причин рекордной инфляции.

По мнению Игоря Галактионова, для успешного установления потолка цен на нефть необходимо согласие таких крупных потребителей, как Китай и Индия. Вместе с тем стороны вряд ли присоединятся к этому решению G7 по политическим причинам, уверен эксперт.

РИА Новости

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По словам Марка Гойхмана, переориентация поставок газа на Восток пока остаётся затруднительной в связи с недостаточно развитой для этого инфраструктурой. При этом, если Европа предложит России продавать сырьё по недопустимо низким ценам и производители не смогут покрывать собственные затраты, экспортировать топливо станет в принципе невозможно, и поставки в ЕС остановятся, считает аналитик.

«Попытки ограничить доходы «Газпрома» и России в целом могут вылиться в негатив для экономики самих стран G7. Если поставщик откажется продавать по низким ценам, на рынке возникнет ещё более значительная нехватка сырья, что будет способствовать дополнительному росту цен. В результате поставщики из других стран начнут ориентироваться на эти повышенные цены, и для потребителей газ станет не дешевле, а дороже. То есть эффект окажется противоположным задуманному», — пояснил эксперт.