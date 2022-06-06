Топливный расчёт: как могут измениться цены на бензин в России до конца лета

Европа может столкнуться с дефицитом топлива после запрета на импорт нефти из России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, теперь европейцам придётся «рыскать» по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом цены на автомобильное горючее в ЕС продолжают стремительно расти, как и в США, которые ранее тоже отказались закупать углеводороды у Москвы. В России тем временем цены на автозаправках, напротив, постепенно снижаются. По словам экспертов, на фоне западных санкций энергетические компании стали активнее поставлять топливо на внутренний рынок. Как в этих условиях может измениться стоимость бензина и дизеля на российских АЗС летом — в материале RT.

Новые санкции Евросоюза в отношении Москвы провоцируют «пожар революции» в мировой экономике, а отказ ЕС от российской нефти рискует обернуться острой нехваткой горючего в Европе. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники. И они знают, что всё равно надо будет найти серые схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Напомним, в конце мая европейские власти после долгих переговоров согласовали новый, уже шестой по счёту пакет антироссийских санкций. Рестрикции были утверждены 3 июня и подразумевают в том числе частичный запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.

Примечательно, что ограничения касаются только морских поставок, в то время как прокачка российского сырья в ЕС по трубопроводам продолжится. Более того, одобренные санкции должны окончательно вступить в силу не одномоментно, а только через шесть—восемь месяцев.

«Сразу отказаться от нашей нефти — никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев», — пояснил Медведев.

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Отметим, что ещё до введения эмбарго на поставки нефти из России стоимость автомобильного горючего на европейском рынке начала заметно расти. Так, с момента объявления о первом пакете антироссийских мер в конце февраля 2022 года бензин в среднем по ЕС подорожал на 17,6% — до €2,01 за литр (около 131 рубля), а дизель — на 16,7%, до €1,86 (порядка 121 рубля). Такие данные содержатся в материалах Евростата.

Как отметил Дмитрий Медведев, в связи с повышением цен на топливо в Италии уже бастуют дальнобойщики, а Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям. Одновременно Варшава отказалась бесплатно поставлять сырьё на Украину и теперь будет его только продавать.

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По мере удорожания горючего общий уровень годовой инфляции в еврозоне ускорился до 8,1% — максимального уровня за всё время наблюдений. Специалисты ООН, в свою очередь, называют сложившуюся ситуацию шоковой для экономики Европы и не исключают вероятности наступления рецессии во многих странах региона.

Аналогичное положение дел с ценами на горючее сегодня можно наблюдать и в США, которые ещё в начале весны объявили об отказе от российской нефти. За последние три с половиной месяца литр бензина на автозаправках страны подорожал в среднем на 31% — до рекордных за всю историю $1,22 (больше 74 рублей), о чём свидетельствуют данные американского Минэнерго.

Согласно последним оценкам Минтруда США, уровень годовой инфляции в Штатах по итогам марта впервые за 40 лет вырос до 8,5%, но в апреле опустился до 8,3%. Впрочем, уже летом страна может столкнуться с новой волной роста цен в связи с наступлением автомобильного сезона и повышенным спросом на топливо в этот период. Таким мнением с RT поделился аналитик ГК «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

«В июне-июле рядовых американцев и европейцев ждёт ещё более сильный всплеск инфляции. Учитывая самоубийственную политику Запада по обрыванию цепочек поставок сырья из России, других вариантов просто не остаётся. Если даже в США, где добывают и производят огромное количество энергоносителей, цены на топливо почти каждую неделю ставят новые рекорды, что уж говорить о странах ЕС, где подобных мощностей и возможностей нет», — отметил Фёдоров.

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«Через окольные пути»

Как рассказал RT эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков, проблемы в энергетической отрасли США и ЕС начались ещё в 2021 году. Тогда на фоне падения инвестиций в развитие новой инфраструктуры и разработку месторождений на Западе стала расти нехватка углеводородов.

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При этом европейские власти сделали ставку на зелёную энергетику и фактически запрещали компаниям вкладывать деньги в нефтегазовые проекты. Предполагалось, что переход на возобновляемые источники энергии позволит снизить цены на нефть и газ, однако этого так и не произошло, отметил Юшков.

Санкции Запада в отношении России только усугубили ситуацию, поскольку уже образовавшаяся нехватка сырья на рынках США и Евросоюза начала только усиливаться, подчеркнул Игорь Юшков. По его словам, Европа начала активнее покупать нефть у Африки и стран Ближнего Востока, но стоимость этих поставок сейчас обходится ЕС гораздо дороже из-за более высоких трат на логистику.

«В то же время Россия наращивает экспорт нефти в Индию, которая производит из неё дизтопливо как для себя, так и для европейского рынка. Таким образом, российские нефтепродукты всё равно попадают в ЕС, но через окольные пути и выше по стоимости», — объяснил Игорь Юшков.

В свою очередь, США для борьбы с ростом цен стали распродавать нефть из стратегических резервов, но эта программа скоро закончится, и Вашингтону вновь придётся покупать сырьё за рубежом по высоким ценам, считает Юшков. В результате, по мнению эксперта, стоимость горючего на американских и европейских заправках продолжит расти в обозримой перспективе.

Всё для себя

Любопытно, что в России тем временем цены на автомобильное топливо умеренно снижаются. Согласно оценке Росстата, с конца февраля литр АИ-92 в рознице подешевел в среднем на 0,78% — до 47,24 рубля, литр АИ-95 — на 0,62%, до 51,31 рубля, а литр дизеля — на 0,84%, до 54,44 рубля.

Как объясняют эксперты, в условиях внешних ограничений российские нефтяные компании стали активнее поставлять энергосырьё на внутренний рынок вместо ЕС и США. Таким образом, даже на фоне растущего потребления горючего в стране объём предложения топлива по-прежнему остаётся достаточным, что и оказывает давление на цены.

«Можно сказать, что тот избыточный объём топлива, который сейчас вызывает снижение цен в России, является одной из важнейших причин, почему топливные цены в ЕС и США стремительно растут», — подчеркнул Алексей Фёдоров.

АГН «Москва»

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, переориентация поставок на внутренний рынок выгодна не только потребителям, но и самим топливным компаниям с точки зрения затрат на логистику.

Кроме того, снижение цен на бензин аналитики связывают с действием демпфера. В рамках механизма государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок.

Если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли.

По мнению Алексея Фёдорова, при сохранении текущих условий в ближайшие месяцы избыток предложения на российском рынке топлива сохранится. В результате розничные цены продолжат оставаться вблизи текущих значений. Так, по прогнозу эксперта, горючее АИ-92 в среднем по России будет торговаться в диапазоне 46,5—47,7 рубля за литр, а бензин АИ-95 — в коридоре 51—52 рубля за литр.