«Дефицитный товар»: как Германия объявила режим тревоги в связи с сокращением поставок газа из России

Германия объявила режим тревоги в рамках чрезвычайного плана по газу в связи с сокращением прокачки топлива по «Северному потоку». Берлин просит граждан и бизнес уменьшить потребление сырья, чтобы страна смогла пережить следующую зиму. При этом власти ФРГ обвиняют Россию в намеренном снижении поставок и попытках искусственно взвинтить цены для раскола немецкого общества. Москва объясняет сложившуюся ситуацию санкциями самого Запада в отношении «Газпрома». Для выхода из газового кризиса Германии нужно обходить ограничения своих заокеанских партнёров или договариваться о снятии рестрикций против России, уверены эксперты. Однако в Европе пока не могут добиться прогресса в этом вопросе.

В Германии объявлен второй уровень чрезвычайного плана по газу. Об этом в четверг, 23 июня, сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата страны.

«В настоящее время наблюдаются перебои с поставками газа, что ведёт к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением. Это обуславливает необходимость объявления режима тревоги. Европейские партнёры были проинформированы о данном шаге», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что всего в чрезвычайном плане ФРГ по газу предусмотрены три критические стадии. Первая подразумевает этап раннего предупреждения, вторая — уровень тревоги, а третья — введение режима ЧС.

Первую фазу немецкие власти запустили ещё в конце марта, после того как Россия объявила о переводе оплаты за поставки своего газа на рубли. Режим тревоги было решено ввести на фоне резкого снижения прокачки российского топлива в Германию с середины июня и повышения цен на сырьё, уточнили в Минэкономики ФРГ.

«Мы переживаем газовый кризис. Отныне газ — дефицитный товар. Цены уже взлетели, и нам следует подготовиться к их дальнейшему повышению. Это повлияет на промышленное производство и станет тяжёлым бременем для многих потребителей. Это внешний шок», — заявил глава министерства Роберт Хабек.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев энергосбережение станет приоритетом для страны. В этих условиях министр призвал промышленные предприятия, государственные учреждения и рядовых граждан максимально сократить потребление газа, чтобы страна могла пережить следующую зиму.

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек

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Напомним, 14 июня «Газпром» сообщил о вынужденном снижении прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток». Причиной такого шага в корпорации назвали несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов из ремонта немецкой компанией Siemens и выявленные технические неисправности двигателей на компрессорной станции «Портовая».

Также по теме «Выстрелили себе же в ногу»: почему санкции Запада привели к снижению поставок российского газа в Европу На торгах в четверг, 16 июня, цены на газ в Европе впервые за три месяца превышали $1600 за 1 тыс. куб. м. За последние несколько дней...

Позже в «Газпроме» сообщили об остановке ещё одного газотурбинного двигателя Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате производительность КС «Портовая» упала более чем в два раза — с планового объёма в 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м.

Таким образом, прокачка газа из России в Германию по «Северному потоку» уменьшилась до 40% от общей мощности трубопровода. При этом в Берлине сложившуюся ситуацию объясняют политическими мотивами Москвы.

«Сокращение газовых поставок — это экономическая атака Путина на нас. Очевидно, что стратегия Путина — создать неопределённость, вызвать рост цен и расколоть нас как общество», — заявил Роберт Хабек.

Однако в «Газпроме» возникшие проблемы с поставками газа связывают с «санкционной запутанностью» самого Запада. Как ранее отмечал глава компании Алексей Миллер, немецкий Siemens проводит техническое обслуживание двигателей только на одном заводе в Канаде. А Оттава ввела ограничения против «Газпрома», и теперь Siemens не может забрать у канадской стороны уже отремонтированные двигатели.

«На сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции «Портовая», нет. Компания Siemens пока молчит. Пытается найти эти решения. Но решения нет. Конечно, «Газпром» снижает объём поставок газа в Европу», — заявил Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер

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В Кремле тем временем сочли странным приплетание политики к вопросу снижения газовых поставок. Как заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу и строго выполняет свои обязательства, а текущая проблема носит технологический характер.

«Всё весьма очевидно, здесь нет никакого двойного дна. Наши германские визави прекрасно знают весь технологический цикл обслуживания газопровода. Это работает уже много лет исправно и безупречно», — добавил Песков.

«Проще добить свою экономику»

Переход ко второму уровню чрезвычайного плана по газу свидетельствует о постепенном начале паники в руководстве Германии, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, цены на топливо в ЕС бьют многолетние рекорды, на фоне чего рейтинги политических лидеров Европы продолжают уверенно падать.

«Одновременно бундестагу приходится кредитовать энергетические компании для закупки газа. Вот только проблема в том, что закупать сейчас толком нечего: из-за проблем с доставкой турбин встаёт прокачка, причём не по вине России. А предлагаемый Канадой СПГ не поможет, так как инфраструктура Германии заточена под российский газ», — считает Вавилов.

Как отметил эксперт, для выхода из ситуации необходимо пересмотреть сами санкции или найти способ их обойти. Впрочем, Германия и Канада пока не могут добиться компромисса в этом вопросе, поэтому процесс может растянуться во времени, считает специалист. Похожей точки зрения придерживается финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Европе следовало бы перестать слушать США, снять введённые против России ограничения и восстановить прежние объёмы импорта нефти и газа. Однако политики ЕС живут в своей реальности, где такие решения невыполнимы. Им проще добить свою экономику, чем отменить санкции для разрешения энергетического кризиса», — рассказал Антонов.

Газоприёмная станция «Северного потока» в Любмине

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Как рассказал RT руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников, в рамках объявленного режима тревоги сбытовые компании станут внепланово повышать цены на газ для потребителей, что может привести к снижению спроса. При этом в случае введения третьего этапа чрезвычайного плана немецкие власти начнут прибегать к отключению предприятий или принудительному сокращению поставок топлива для промышленности.

«Цены на газ, видимо, останутся на текущем высоком уровне, если поставки по «Северному потоку» не вырастут. Если же прокачка сырья по трубопроводу уменьшится ещё сильнее, стоимость топлива резко увеличится. Промышленность Германии серьёзно пострадает из-за высоких цен, темпы роста ВВП могут сильно замедлиться к концу года, особенно если хранилища не будут заполнены», — добавил Мельников.

Отметим, что за последние девять дней — с момента снижения прокачки газа по «Северному потоку» — стоимость сырья на европейском рынке выросла почти на 60% и сейчас находится вблизи €133 за МВт⋅ч, или около $1440 за 1 тыс. кубометров. При этом на торгах 16 июня котировки ненадолго превышали отметку $1,6 тыс. за 1 тыс. кубометров.

«Масла в огонь подливает блокада Калининградской области Литвой. Если эта ситуация выйдет из-под контроля, Россия в моменте может вовсе остановить поставки газа в Европу. Тогда цены способны долететь и до $5 тыс. за 1 тыс. кубометров, что станет не просто шоком для экономики Европы — это будет катастрофой, поскольку встанет абсолютно всё производство», — добавил Николай Вавилов.

В случае такого ажиотажного удорожания газа Евросоюз будет вынужден резко нарастить потребление нефти, считает аналитик. Впрочем, в связи с введённым эмбарго на импорт этого энергосырья из России стоимость барреля может подняться до $200, не исключил специалист.

Холодный расчёт

Любопытно, что для выхода из газового кризиса европейские власти уже несколько месяцев предлагают своим гражданам снизить температуру отопления. С таким призывом к жителям ЕС, в частности, обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру. — RT) кондиционеров, Европа заменит все поставки по «Северному потоку», — предположила фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Diario.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

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© Geert Vanden Wijngaert

В ответ на заявления главы ЕК председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку предупредил о скором появлении нового способа измерения температуры в Европе. По его словам, вдобавок к Цельсию, Кельвину и Фаренгейту в регионе может появиться новая шкала — по Урсуле.

«По Урсуле, европейцы должны снизить температуру ещё на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода «Дружба». И ещё на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Опрошенные RT аналитики тоже скептически оценивают предложение главы Еврокомиссии. По мнению Николая Вавилова, снижение температуры в жилых домах на несколько градусов не повлияет на потребление электроэнергии на приготовление пищи и нагрев воды, а также на работу промышленных предприятий и магазинов.

«Единственное, на что это может повлиять, — на небольшой рост ОРВИ и очень скромную экономию средств на коммунальных услугах. Однако де-факто толку от этого почти не будет», — подчеркнул специалист.

Как ранее подсчитали специалисты Международного энергетического агентства, в теории снижение температуры отопления помещений на 1 °С должно помочь Европе сэкономить примерно 10 млрд кубометров газа в год. Впрочем, заставить потребителей пойти на такую меру практически невозможно, уверен Кирилл Мельников.

«Речь может идти лишь о том, чтобы стимулировать граждан к этому через высокие цены на газ. Однако, как показывают исследования, эффект высоких цен на потребительское поведение остаётся неоднозначным. Если ночь холодная, отопление включают независимо от расходов. Поэтому именно климатический фактор зимой будет влиять на потребление больше, чем любые меры властей ЕС», — заключил Мельников.