Впервые за четыре месяца: почему цены на газ в Европе превысили $1750 за тысячу кубометров

На торгах в понедельник, 4 июля, цены на газ в Европе впервые с начала марта превышали $1750 за 1 тыс. куб. м. Участники рынка опасаются сокращения поставок топлива из Норвегии в связи с забастовками на добывающих предприятиях страны. Одновременно по техническим причинам снижается и прокачка энергосырья в ЕС по трубопроводам из России. На этом фоне в июне США смогли обойти Москву по объёму экспорта газа в Евросоюз. Впрочем, сейчас американские компании постепенно перенаправляют свои поставки в Азию для получения большей прибыли, отмечают аналитики. В текущих условиях европейские власти призывают граждан и бизнес экономить газ, чтобы можно было пережить зиму. Однако эксперты не исключают, что энергосырьё в ЕС может закончиться уже в начале 2023 года.

В понедельник, 4 июля, цены на газ в Европе достигли максимального уровня за последние четыре месяца. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась почти на 10,5% и впервые с 9 марта превышала €163,2 за МВт⋅ч, или около $1757 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Наблюдаемая динамика цен во многом связана с опасениями участников рынка по поводу нехватки газа в европейских странах. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Мы видим целое скопление негативных для рынка факторов, связанных с сокращением поставок топлива в ЕС. Совершенно очевидно, что именно это и приводит к стремительному росту цен», — отметил эксперт.

Накануне Норвежская нефтегазовая ассоциация сообщила о риске закрытия сразу нескольких месторождений в связи с забастовками работников энергетической отрасли. В результате добыча газа в стране и экспорт топлива за рубеж могут сократиться на 13%, не исключают в организации.

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Одновременно уменьшаются поставки газа из России. Ранее «Газпром» начал снижать прокачку топлива по трубопроводу «Северный поток» после того, как немецкая корпорация Siemens не вернула из ремонта газотурбинные двигатели. Как объяснял глава «Газпрома» Алексей Миллер, Siemens проводит техническое обслуживание газоперекачивающих агрегатов на заводе в Канаде, а Оттава отказывается возвращать отремонтированные турбины из-за санкций против России.

На этом фоне в июне прокачка газа из России в Германию по «Северному потоку» уменьшилась до 40% от общей мощности и сейчас составляет 67 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн. Более того, c 11 по 21 июля работу трубопровода планируется вовсе остановить для проведения планового техобслуживания, о чём сообщила компания Nord Stream AG.

«Если по окончании ремонта прокачка останется на уровне 40% от плановой мощности, то к 1 ноября подземные хранилища газа в ЕС буду заполнены только на 67% вместо запланированных 80—90%, а к февралю 2023 года запасы кончатся полностью. В случае же полной остановки «Северного потока» запасы на 1 ноября составят всего 59%, а европейцы останутся без газа уже в январе», — предположил Артём Деев.

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Как напомнил в интервью RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, ранее были прекращены поставки газа из России по трубопроводу Ямал — Европа. Украина, по словам эксперта, тоже не даёт полностью использовать свою газотранспортную систему для прокачки топлива в ЕС. Таким образом, сегодня полностью работает только «Турецкий поток», но он не может обеспечить все потребности Европы, отметил специалист.

«Что касается турбин для «Северного потока», Евросоюзу, видимо, придётся попросить Канаду сделать исключение из санкций по этому вопросу. Также можно было бы запустить «Северный поток — 2», который полностью готов к работе. Но европейцы сделали из него символ «агрессивной политики» России, хотя это обычный промышленный проект», — добавил Юшков.

Помощь по расчёту

Любопытно, что на фоне снижения поставок «Газпромом» в июне Европа впервые получила больше сжиженного природного газа (СПГ) из США, чем трубопроводного из России. Об этом ранее заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. По его данным, за первый месяц лета обе страны экспортировали в ЕС примерно по 5 млрд куб. м топлива с небольшим перевесом в пользу Соединённых Штатов.

«Стоит отметить, что поставки газа по спотовым контрактам в среднем обходятся в два-три раза дороже по сравнению с долгосрочными договорами на прокачку топлива по трубопроводам. Соответственно, ЕС платит за американский СПГ две-три цены российского сырья», — предположил Артём Деев.

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Более того, опрошенные RT эксперты сомневаются в надёжности поставок газа из США. По словам Игоря Юшкова, стоимость газа на европейском рынке сейчас выше, чем на азиатском, что делает экспорт в ЕС более прибыльным для американских компаний. Тем не менее, если цены в Азии начнут расти, США станут перенаправлять туда свои поставки, как уже было в 2021 году.

«То есть это не политическая воля американской администрации — помочь европейцам избавиться от зависимости от российского газа. Тут исключительно денежный вопрос. Азия при этом уже стала оттягивать на себя американский СПГ, так как Китай восстанавливает экономику после вспышки COVID-19», — пояснил Юшков.

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Помимо этого, европейские потребители опасаются сокращения поставок топлива из США по техническим причинам, добавил аналитик. В июне на одном из крупнейших американских заводов по СПГ Freeport LNG произошёл пожар, в результате чего предприятие будет закрыто на ремонт вплоть до начала октября. Между тем полное возобновление работы планируется только к концу года, заявили в компании.

Промышленное отключение

В сложившихся обстоятельствах 23 июня Германия — крупнейшая экономика ЕС — объявила второй уровень чрезвычайного плана по газу из трёх возможных. Первую фазу немецкие власти запустили ещё в конце марта, после того как Россия объявила о переходе на оплату поставок топлива в рублях.

«В настоящее время наблюдаются перебои с поставками газа, что ведёт к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением. Это обуславливает необходимость объявления режима тревоги. Европейские партнёры были проинформированы о данном шаге», — сообщили в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По словам главы ведомства Роберта Хабека, отныне газ является дефицитным товаром, поэтому граждане и бизнес должны уменьшить потребление сырья, чтобы страна могла пережить следующую зиму. Впрочем, если ситуация в области энергетики продолжит ухудшаться, руководство страны будет вынуждено перейти к третьему этапу чрезвычайного плана и ввести режим ЧС, не исключают аналитики. К похожим действиям могут прибегнуть и другие страны ЕС, уверены специалисты.

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«В Европе будут отключать промышленность от газа и пытаться переходить на иные источники. Например, сейчас уже есть предложения перейти на уголь. Но не очень понятно, как они собираются это делать, если с 10 августа вводится запрет на импорт российского угля, а мы были одним из основных поставщиков. В крайнем случае страны ЕС будут обеспечивать газом только население, а промышленные мощности будут простаивать», — считает Игорь Юшков.

Стоимость энергосырья тем временем продолжит расти, что по цепочке будет приводить к удорожанию целого ряда товаров, уверен Артём Деев. По последним оценкам Евростата, в мае годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,6% — максимального уровня за всю историю. При этом в некоторых странах региона значение достигает 19—22%.

«Уже сейчас в Европе звучат призывы всеми способами экономить газ, топливо, нефть и электричество. Дальнейшее падение запасов сырья приведёт к росту цен и увеличению инфляции в Европе до двузначных значений. Параллельно остановка ряда ключевых для европейской экономики предприятий обернётся увеличением безработицы и падением ВВП по итогам года», — заключил Деев.