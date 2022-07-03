Газовая недостаточность: как в Германии готовятся противостоять энергетическому кризису

Немецкие потребители будут шокированы предстоящим ростом цен на энергию, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. По его словам, сокращение российских поставок голубого топлива осложнило ситуацию с закачкой газа в немецкие хранилища, которые сейчас заполнены только на 60%. В связи с этим он не исключил, что немецким властям придётся пойти на серьёзные меры для экономии энергоресурсов, включая почти трёхкратное увеличение тарифов. Эксперты отмечают, что нынешний энергетический кризис в ФРГ в значительной степени вызван антироссийским курсом её властей, которые в угоду сложившейся конъюнктуре ставят под удар собственную страну, поддерживая антироссийские санкции в энергетическом секторе.

Грядущий рост цен на энергию в условиях дефицита газа станет шоком для немецких потребителей, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

«Многие потребители будут шокированы, когда получат почту от поставщика электроэнергии. Государство не сможет компенсировать всё», — сказал он.

По его словам, ситуация в стране усугубилась после того, как «Газпром» 14 июня объявил о вынужденном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток» (СП) по техническим причинам. Не добавляет спокойствия и грядущая плановая остановка работы трубопровода на десять дней для профилактики, добавил Мюллер. Он также предупредил, что из-за ситуации с СП цены на газ для потребителей могут вырасти втрое.

«Ситуация напряжённая, если не крайне напряжённая… Если в ходе технического обслуживания поток газа из России будет снижен на более длительный срок, нам придётся более серьёзно говорить об экономии», — заявил Мюллер.

Глава немецкого регулятора подчеркнул, что до начала нового отопительного сезона остаётся всего 12 недель, в течение которых власти страны должны успеть «выполнить все приготовления». По его мнению, в нынешней ситуации не обойтись без экономии энергии, в связи с чем владельцы домов и квартир должны уже сейчас перевести свои отопительные приборы в энергосберегающий режим. Мюллер считает, что это позволит сократить потребление газа на 10—15%.

«Если мы займёмся этим только на стадии отопления, будет слишком поздно», — предупредил он граждан Германии.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер

globallookpress.com

© Oliver Berg/dpa

Вместе с тем руководитель Федерального сетевого агентства подчеркнул, что власти хотят избежать ситуации, когда в условиях кризиса придётся выбирать, какую из производственных отраслей обеспечивать газом в приоритетном порядке.

«Однако если до этого действительно дойдёт, мы будем руководствоваться ущербом для бизнеса, экономическим ущербом, социальными последствиями, а также техническими требованиями эксплуатации газовых сетей», — сказал Мюллер.

Перспектива ухудшения

Между тем в Германии 23 июня был объявлен второй уровень чрезвычайного плана по газу из трёх возможных. Первую фазу немецкие власти запустили ещё в конце марта, после того как Россия объявила о переходе на оплату поставок топлива в рублях.

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«В настоящее время наблюдаются перебои с поставками газа, что ведёт к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением. Это обуславливает необходимость объявления режима тревоги. Европейские партнёры были проинформированы о данном шаге», — сообщило в тот же день Министерство по делам экономики и защиты климата Германии.

Как заявил глава министерства Роберт Хабек, энергоснабжение в ближайшие несколько месяцев станет для страны приоритетом.

О важности сохранения поставок газа из России Клаус Мюллер говорил ещё 28 июня в интервью телеканалу ZDF. По его словам, даже при заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) на необходимые 90% Германия без российского газа в отопительный сезон сможет продержаться не более двух с половиной месяцев — и то в условиях стандартной зимы.

Согласно данным Федерального сетевого агентства на 1 июля, ПХГ Германии заполнены на 61,03%, а поставка топлива по «Северному потоку» сохраняется на уровне 40% от максимальной мощности.

«Если поставки российского газа по «Северному потоку» останутся на таком же низком уровне, коэффициент хранения в 90% вряд ли будет достигнут к ноябрю без принятия дополнительных мер», — следует из сводки на сайте регулятора.

В поисках выхода

Роберт Хабек в эфире АRD 17 июня допустил, что Минэкономики страны может прибегнуть к принуждению населения и бизнеса к экономии энергии с помощью закона. В свою очередь, в Союзе немецких городов и общин выступили с инициативой снизить допустимую температуру в домах до 18—19 °С, чтобы сократить расход газа.

Между тем агентство Associated Press 30 июня сообщило, что шведская коммунальная компания Vattenfall строит в Берлине огромную башню для обогрева столичных домохозяйств. По данным журналистов, объект будет действовать по принципу гигантского термоса. Резервуар высотой 45 м будет заполнен 56 млн л горячей воды, температура которой станет поддерживаться за счёт электроэнергии, получаемой с солнечных и ветряных электростанций по всей Германии.

Будущий терморезервуар для отопления домов в Берлине

AP

© Michael Sohn

«Это огромный термос, который позволяет хранить тепло, когда оно не нужно, и выделять его, когда нам необходимо его использовать», — рассказала агентству глава немецкого отделения Vattenfall Таня Вильгосс.

Тем не менее она также призвала граждан Германии к экономии электроэнергии.

«Каждый киловатт-час, который мы сэкономим, — это благо для нашей страны», — сказала Вильгосс.

Одновременно с разработкой мер по экономии газа немецкое руководство ищет альтернативных поставщиков голубого топлива, которые могли бы заместить российские объёмы.

30 июня газета Die Welt сообщила, что Берлин в этом вопросе возлагает большие надежды на Канаду и её сжиженный природный газ (СПГ). По данным издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо хотят подписать соглашение о поставках газа до конца августа. Однако, как отмечает газета, ситуация осложняется тем, что у Германии на данный момент нет инфраструктуры для экспорта СПГ. Два плавучих терминала по приёму такого топлива (один в федеральной земле Нижняя Саксония, другой — в Шлезвиг-Гольштейн) ещё только строятся. В эксплуатацию их планируется ввести только в конце нынешнего года, сообщил 2 июля газете Welt am Sonntag Роберт Хабек.

«Дефицит уже есть»

Опрошенные RT эксперты отмечают обоснованность страхов и предупреждений немецких чиновников по поводу усугубляющейся ситуации с газом. Как отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, первыми, кто ощутил всю тяжесть «газовой недостаточности», стали немецкие компании. Так, энергохолдинг Uniper уже заявил, что ему нужны меры поддержки со стороны государства, а комплекс химзаводов BASF констатирует, что вынужден закрывать свои предприятия из-за дороговизны газа.

«Так что дефицит уже есть. Просто многие считают, что дефицит — это когда, например, отключили дом, где котёл работает на газе. Но на деле, дефицит — это когда начинает страдать промышленность. Ведь она за собой тянет и остальные проблемы: сокращение рабочих мест, взлёт цен на продукцию, снижение уровня благосостояния граждан, потерю конкурентных преимуществ на внешних рынках», — пояснил в беседе с RT Митрахович.

При этом ответственность за нынешнюю кризисную ситуацию лежит полностью на немецких политиках, уверен старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Берлин сегодня склонен искать корень всех своих газовых проблем и варианты их решений во внешней политике. При этом курс, которого он придерживается в отношении России, одного из основных поставщиков энергоресурсов для страны, не оставляет ему шансов на какой-либо поиск компромисса с Москвой.

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«Из-за этого немецкое правительство начинает генерировать идеи о том, что кто-то придёт и заменит Россию, заместив её поставки. Однако это иллюзии, так как объёмы добычи газа в мире довольно постоянны и все они уже законтрактованы. Поэтому претензии на их часть со стороны Германии подразумевают под собой только их перекупку, причём за гораздо бо́льшую цену», — сказал в разговоре с RT Оленченко.

В этом свете любые попытки ФРГ обвинить Россию в политизации поставок газа неправомерны, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Именно Россия из-за санкций не может получить обратно свою турбину, которая находилась в ремонте на территории Канады. Ещё ряд газоперекачивающих агрегатов ждут диагностики. А без них прокачка газа по «Северному потоку» в полном объёме невозможна. Вот если бы «Газпром» вовремя получил турбину обратно и не возобновил поставки в Европу на прежних мощностях, то только тогда можно было бы говорить о какой-то политизации газовой темы», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Фролов также подчеркнул, что Германия вполне могла бы избежать нынешней ситуации, если бы дала добро на запуск «Северного потока — 2». Однако она не делает этого именно по политическим мотивам, напомнил эксперт.

«Таким образом, немецкое руководство за счёт своего политически мотивированного решения ставит под угрозу газовое снабжение своих потребителей. А его надежды на поставки газа из других стран тщетны, так как не подкреплены никакими контрактами — его расчёты на помощь извне не имеют под собой никаких оснований», — резюмировал аналитик.