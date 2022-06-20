«Ошибочная политика»: почему республиканцы обвинили администрацию США в энергокризисе

Представители Республиканской партии критикуют власти США за меры, которые привели к энергокризису. Как заявил конгрессмен-республиканец Лэнс Гуден, именно из-за политики демократов бензин стал стоить по $5, а инфляция достигла рекордных значений. С критикой в адрес главы Белого дома выступил и сенатор Тед Круз. Как заметил сенатор-республиканец, американцы вынуждены закладывать личные вещи, чтобы заплатить за бензин. Ранее глава Белого дома Джо Байден обвинил Россию в росте цен на топливо в США. Однако, по мнению аналитиков, несмотря на его попытки снять с себя вину за собственные промахи в экономике и энергетике, всё больше рядовых американцев и политиков приходят к выводу об ошибочности курса властей США по этим направлениям.

Представители Республиканской партии обвинили администрацию США в том, что из-за предпринятых ею шагов в стране возник энергокризис и дефицит товаров. В частности, с такой критикой выступил конгрессмен-республиканец Лэнс Гуден.

«Они уволили работников нефтепровода из-за Keystone XL (проект поставок сырой нефти из Канады в Соединённые Штаты. — RT). Из-за демократов возник дефицит, бензин стал стоить по $5», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Гуден возмутился тем, что инфляцию в 8,6% и высокие цены на машинное топливо администрация президента США Джо Байдена называет «историческим экономическим бумом».

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«Отвлечь внимание от неудач»

Помимо конгрессмена Гудена в ошибочной политике, которая привела к росту инфляции и проблемам в энергетическом секторе, Байдена и его администрацию обвинили ряд других республиканцев.

Так, сенатор Тед Круз заявил, что некоторым жителям США автомобильное топливо стало уже не по карману.

«Американцы закладывают личные вещи, чтобы заплатить за бензин. Неужели именно это имел в виду Байден, когда сказал: «Мы меняем жизни людей»?» — написал 18 июня в своём Twitter Круз.

По словам сенатора, при Байдене цены на природный газ в США выросли вдвое из-за мер, предпринятых в рамках «Зелёного нового курса». Поэтому, по мнению Круза, нет ничего удивительного в том, что демократы пытаются «отвлечь внимание от своих жалких неудач за счёт политических уловок, транслируемых по телевидению в прайм-тайм».

Между тем глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел отметила в Twitter, что при Трампе бензин стоил около $2, в то время как сейчас цена за это топливо превышает $5.

«Когда Дональд Трамп покидал свой пост, бензин стоил 2 доллара 39 центов, инфляция была на уровне 1,4%», — заявила она.

Напомним, 10 июня, выступая в Лос-Анджелесе, Джо Байден обвинил в подорожании топлива и росте цен на продукты питания в стране президента России Владимира Путина.

«Мы никогда не видели ничего подобного путинскому налогу и на продукты питания, и на бензин», — заявил Байден, добавив, что «путинский скачок цен сильно бьёт по Америке».

При этом управление энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) в тот же день опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что цены на бензин в США бьют исторические рекорды в том числе из-за сокращения экспорта российских нефтепродуктов, попавших под санкции. Были указаны и другие причины: низкий объём запасов нефтепродуктов в Соединённых Штатах и во всём мире, повышение спроса на топливо, а также относительно низкий объём производства бензина по сравнению с показателями до пандемии COVID-19.

Минэнерго США

Legion-Media

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Выступая 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время всё чаще слышны заявления о так называемой «путинской инфляции».

«Я, когда вижу это, всё время думаю: на кого рассчитана эта глупость — на тех, кто читать и писать не умеют, вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, на самом деле что происходит, — сказал Путин. — Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины, и только в этом».

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Стоит отметить, что на фоне значительного подорожания бензина и высокой инфляции рейтинг одобрения политики Байдена держится на достаточно низких значениях. Согласно данным агрегатора соцопросов портала RealClearPolitics, 12 июня этот показатель упал до рекордных 39,1%, позже он немного увеличился и на 17 июня составлял 39,8%.

При этом более 2/3 американцев недовольны действиями Байдена в борьбе с инфляцией. Об этом свидетельствует соцопрос, проведённый Fox News и опубликованный 15 июня. Не одобряют действия президента США в этом вопросе 71% респондентов, поддерживают — лишь 23% опрошенных (остальные не определились с позицией). Кроме того, 67% американцев, участвующих в опросе, не устраивает и то, как Байден проводит экономическую политику. Поддерживают меры президента США в этой области только 29% опрошенных, ещё 4% респондентов затруднились с ответом.

«Выглядит крайне недостойно»

Как отметил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков, сейчас в США, несмотря на попытки Джо Байдена переложить вину за свои промахи в экономике и энергетике в первую очередь на Россию, всё больше американцев, в том числе и политиков, осознают ошибочность курса Байдена по этим направлениям и видят, как глава Белого дома пытается снять с себя ответственность.

«Но все потуги Байдена переложить ответственность за внутренние проблемы США на кого-либо, кроме себя, выглядят жалко. Кроме всегда «виноватой» России глава Белого дома ссылается то на жадность нефтяных корпораций, то на алчность логистических компаний. Такой подход президента США выглядит крайне недостойно, и рядовые американцы это прекрасно осознают», — заявил аналитик.

По мнению Дудакова, вместо подобных обвинений Байдену следовало бы признать свои ошибки и промахи своей администрации.

«Если бы глава Белого дома честно сказал американцам, что к большинству проблем в США, связанным с инфляцией и высокими ценами на топливо, привела в первую очередь его ошибочная политика, в том числе «зелёный курс» в сфере энергетики, это было бы как минимум справедливо. Но о справедливости Байден и его окружение, по всей видимости, ничего не знают», — отметил эксперт.

По этой причине, прогнозирует Дудаков, рейтинг одобрения политики демократа Байдена продолжит снижаться.

«Очевидно, что нет оснований для того, чтобы он повышался в среднесрочной перспективе. Всё это не добавляет популярности и Демпартии. Вполне возможно, что она провалит грядущие выборы в конгресс. И что бы ни делал сейчас Байден для улучшения своего имиджа или имиджа демократов, окно возможностей уже закрылось. Осталось всего несколько месяцев — глава Белого дома за это время не сможет изменить ситуацию в свою пользу», — уверен аналитик.

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Вместе с тем обвинения в адрес России в контексте внутренних проблем США всё равно продолжат звучать и от главы Белого дома, и со стороны его окружения, полагает Дудаков.

«Не думаю, что российскую тематику они сбросят со счетов, несмотря на то, что такая стратегии особо не работает, как показывают опросы. Дело в том, что Байден своей же политикой загнал себя в угол, и ему больше ничего не остаётся, как продолжать обвинять во внутренних проблемах РФ и вводить в заблуждение американцев относительно того, кто на самом деле виновен в топливном и экономическом кризисах страны», — сказал эксперт.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк пояснил в беседе с RT, что обвинения в адрес России звучат и будут продолжать вменяться РФ, поскольку в нынешней ситуации Вашингтон считает, что у него просто нет другого выхода.

«Иначе пришлось бы признавать свои промахи, что в преддверии выборов Белому дому делать совсем не выгодно. Однако мы видим, что президент США и его администрация не смогли убедить население в своей правоте. И всё это очень сильно проявится во время избирательного процесса в конгресс. Позиции Демпартии сейчас крайне слабы», — считает аналитик.

Что касается критики конгрессмена Гудена и других представителей Республиканской партии, звучащей в адрес Байдена, эксперт считает её «заслуженной и аргументированной».

«Она носит совершенно объективный характер. К примеру, та же заморозка проекта Keystone XL в рамках «зелёного курса» Байдена стала одним из шагов, который не даёт развивать нефтедобывающие земли. Президент США должен признать, что галопирующая инфляция и дорогое топливо — это вина не России, а последствия именно его неверных шагов», — заключил Батюк.