«Системная проблема»: почему в ЕС заговорили о риске эффекта домино на газовом рынке союза

Евросоюз может столкнуться с эффектом домино на своём газовом рынке, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен. По его словам, сложная ситуация с газом в одной стране ЕС, которая не сумеет заполнить свои газохранилища в достаточном объёме, отразится на всей Европе. Как предупреждал, в свою очередь, премьер Бельгии Александр де Кро, если у ФРГ возникнут проблемы из-за нехватки голубого топлива, эффект домино неизбежен для всего Евросоюза. По мнению экспертов, предостережения еврочиновников обоснованы, поскольку из-за системных проблем в ЕС и дефицита на энергорынке объединение столкнётся со сложностями, с которыми в ближайшее время не сможет справиться.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен предупредил ЕС о риске эффекта домино на европейском газовом рынке. По его словам, сложная ситуация с газом в одной стране Евросоюза может распространиться на весь континент.

«Если отдельные члены ЕС смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, это будет замечательно, но если другие страны блока окажутся неспособны достичь планки в 80% — и особенно такие крупные, как Германия, — то следует осознавать, что это обернётся эффектом домино для всей Европы», — сказал Йеттен в интервью изданию Politico на полях заседания Совета Евросоюза по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики, проходившего в Люксембурге.

Он добавил, что в случае полного прекращения поставок российского газа Нидерланды проявят «солидарность с соседними странами». По словам нидерландского министра, Гаага рассматривает возможность увеличения добычи газа на крупнейшем месторождении Гронинген, но лишь в качестве крайней меры, поскольку бурильные работы вызвали в прилегающих городах сотни разрушительных землетрясений.

«Возможность добычи (газа в Гронингене. — RT) можно будет рассматривать лишь в ситуации, когда все страны Северо-Западной Европы дойдут до третьей фазы (экстренного плана по газу. — RT) и примут для предотвращения дефицита газа все прочие возможные меры», — сказал Йеттен.

Ранее с похожим заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. По его словам, если в ФРГ появятся проблемы из-за нехватки газа, эффект домино неизбежен для всего Европейского союза.

«Если у Германии возникнут трудности, это окажет огромное влияние на все остальные страны Европы», — предостерёг политик, которого цитируют западные СМИ.

Как напомнил Де Кро, ФРГ уже признала, что из-за проблем с энергоресурсами ей, возможно, придётся сократить часть своей экономической деятельности.

До этого немецкий министр экономики Роберт Хабек заявил в интервью изданию Der Spiegel, что из-за нехватки голубого топлива в Германии могут закрыться отдельные отрасли промышленности и временно остановиться все рыночные процессы.

На прошлой неделе в ФРГ активировали вторую стадию плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в газовой сфере, сообщил Хабек.

Немецкий министр экономики Роберт Хабек

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Вторая степень предусматривает, что правительство вправе рекомендовать компаниям экономить голубое топливо. По словам министра, это должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ.

Газовый вопрос

Напомним, 14 июня «Газпром» сообщил об ограничении объёмов поставок газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата немецкой компанией Siemens «газоперекачивающих агрегатов из ремонта». Как пояснили в Siemens, турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объёме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объёме 167 млн куб. м в сутки)», — говорилось в сообщении «Газпрома», опубликованном в Telegram- канале.

Отмечалось, что на компрессорной станции «Портовая» могут быть использованы только три агрегата для перекачки газа.

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Позже, 27 июня, Европейский совет окончательно утвердил постановление об обеспечении заполненности газовых хранилищ в ЕС перед зимним сезоном и о возможности распределения запасов голубого топлива между членами ЕС «в духе солидарности, несмотря на перебои поставок».

«Согласно постановлению, подземные газовые хранилища на территории стран ЕС должны быть заполнены не менее чем на 80% от их вместимости до зимы 2022—2023 годов и до 90% — к последующим зимним периодам. В целом в 2022 году ЕС попытается коллективными усилиями заполнить свои подземные газовые хранилища на 85% от их общей вместимости», — говорится в релизе на сайте Евросовета.

Как сообщила позже еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время пресс-конференции в Люксембурге, хранилища в Евросоюзе в настоящее время заполнены газом более чем на 56%.

«У Брюсселя справиться не получится»

Как отметил в разговоре с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, предостережения европейских чиновников об эффекте домино на газовом рынке ЕС, находящемся в кризисном положении, вполне обоснованы.

«В последние годы Евросоюз работал над созданием единого энергетического пространства. Например, европейские компании одной страны Евросоюза могут приобрести часть резервов ПХГ (подземными хранилищами газа. — RT) у другого государства ЕС, которое успело пополнить свои запасы. Соответственно, проблема в одном сегменте газового организма ЕС будет влиять на всё объединение. Так, если где-то будет явная нехватка газа, особенно если это касается крупного игрока на рынке, это тут же коснётся всех других и будет отражаться не только на резком росте цен, но и на физической нехватке данного ресурса, что приведёт ко всем вытекающих отсюда проблемам», — заявил эксперт.

Как пояснил Кулагин, даже если у страны ЕС есть возможность заполнить свои газовые хранилища и обеспечить резерв на нужный период времени, «это вовсе не значит, что данное государство не столкнётся с проблемами из-за тесной взаимосвязи с другими участниками рынка Евросоюза».

Флаг ЕС

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«Потому что, во-первых, те объёмы, которые у такой страны есть, могут перетечь в другие страны. Во-вторых, хранилища газа — это лишь дополнительный источник страховки, которая нужна, чтобы оперативно реагировать на перепад температур. Государствам с заполненными ПХГ также придётся закупать голубое топливо, и с этим могут возникнуть сложности, поскольку на рынке будет дефицит. Это действительно системная проблема ЕС, с которой в ближайшее время у Брюсселя справиться не получится», — отметил аналитик.

Кулагин уверен, что требования по заполнению ПХГ на 80% в условиях нехватки газа в Европе страны ЕС просто не смогут выполнить.

«Кроме того, если директивно закачивать туда голубое топливо в таких объёмах, то кто-то за это должен заплатить. Тут сталкиваются та рыночная схема, которую построили в ЕС, и те политические требования, которые на это пытается наложить Брюссель. Отсюда возникает много вопросов, как всё это будет функционировать. Не говоря уже о том, где брать газ, чтобы эти хранилища наполнять», — считает эксперт.

Схожую позицию в беседе с RT выразил и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он назвал нововведения ЕС, связанные с правилом заполнения ПХГ не менее чем на 80%, «косвенным признанием беспомощности» перед лицом текущего энергокризиса.

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«Все эти новые правила абсолютно не приспособлены к кризисной ситуации, они не спасут страны ЕС. Евросоюз выстраивал ультралиберальную систему, при которой компании, следуя своим интересам, зарабатывают на перепродаже газа и заполнении подземных хранилищ летом, чтобы продавать голубое топливо зимой. Но оказалось, что эта система не работает. При первом же толчке она начала рассыпаться. Поэтому ЕС был вынужден директивно назначать, сколько газа должно быть в ПХГ», — уверен Фролов.

Кулагин, со своей стороны, прокомментировал слова Хабека, который допустил закрытие ряда промышленных отраслей из-за нехватки газа в ФРГ.

«Когда промышленному предприятию не хватает газа и оно вынуждено закупать его по достаточно высокой цене, дорожает и выпускаемая продукция, что делает организацию неконкурентоспособной на мировом рынке. Именно поэтому уже сейчас часть промышленности в Германии останавливается просто из-за того, что даже при наличии энергоресурса использовать его так, чтобы обеспечивалась рентабельность, не получается. Это действительно большая проблема», — сказал аналитик.

При этом энергокризис как в Германии, так и в Европе в целом, существенно усугубляют не действия России, а санкции самого Запада, которые стали причиной приостановки части поставок газа в ЕС, считают эксперты.

«Речь идёт об истории вокруг немецкой компании Siemens, из-за действий которой под давлением канадских санкций на компрессорной станции «Портовая» «Газпромом» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата. Получается, что в данном случае санкции оказались введены не против России, а против Германии, поскольку, как следствие, была остановлена поставка газа в ФРГ. Так достаточно странно сработали канадские рестрикции. Это нередкий случай, когда Запад вводит санкции, которые бьют в основном не по РФ, а по самим западным странам», — заключил Фролов.