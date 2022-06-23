Министра экономики ФРГ попросили объяснить планы правительства на фоне газового кризиса

Вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан обратился к министру экономики Германии, вице-канцлеру Роберту Хабеку с просьбой представить последовательный план по преодолению газового кризиса в стране. Он спросил у министра, почему в правительстве позиция «готовы ко всему» сменилась объявлением нового уровня чрезвычайного положения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство напоминает, что правительство ФРГ активировало второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере, тогда как в конце марта Хабек утверждал, что в Берлине готовы «ко всем сценариям», в том числе к остановке поставок газа из России.

«Почему вы сами ещё шесть недель назад говорили, что готовы ко всему, что... Россия могла бы предпринять, и теперь внезапно, за одни выходные — новые стратегии, а затем, за сутки, сегодня утром — чрезвычайное положение? Конечно, у нас есть вопросы, что произошло между «мы готовы ко всему, что может сделать Путин» и этим внезапным поворотом утром», — сказал Шпан.

По его словам, если ситуация действительно так серьёзна, то необходимо рассмотреть возобновление работы АЭС, добычу газа в Северном море или использование биогаза.

«Введение третьей ступени чрезвычайной ситуации имело бы болезненные последствия для немецкой экономики, для граждан. Это стало бы шоком. Но шок мог бы стать меньшим, если бы предварительно был обсуждён и принят план, которого мы требуем на протяжении недель в германском бундестаге. Пожалуйста, подготовьте прозрачный и последовательный план», — сказал депутат.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку» заполнение германских хранилищ до 90% к декабрю представляется практически невозможным без принятия дополнительных мер.

Министр экономики Хабек отметил, что политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.