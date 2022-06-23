Вице-канцлер ФРГ Хабек: политически «зима» в Германии уже на пороге

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Политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис, считает министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. Такое заявление он сделал во время выступления в бундестаге.
Вице-канцлер ФРГ Хабек: политически «зима» в Германии уже на пороге
  • AP

«Сейчас лето, мы хотим гулять, мы хотим после двух лет пандемии снова стать свободными, но зима стоит на пороге. Уже сейчас. Политически стоит перед дверью. И мы должны решить парадокс с обеспечением, что мы сейчас должны принять меры (хотя именно сейчас пока они неощутимы), которые будут необходимы нам зимой», — приводит его слова РИА Новости.

В Германии наблюдается «газовый кризис», хотя в настоящее время безопасность поставок «гарантируется», отметил министр.

Хабек отметил, что если после завершения традиционных профилактических работ на газопроводе «Северный поток» в июле «будет обострение ситуации», то Германия окажется в ситуации, когда у неё «будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму», считает вице-канцлер.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку» заполнение германских хранилищ до 90% к декабрю представляется практически невозможным без принятия дополнительных мер.

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