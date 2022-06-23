В Германии заявили, что заполнить ПХГ до 90% к зиме при нынешних поставках газа невозможно

Короткая ссылка
При текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку» заполнение германских хранилищ до 90% к декабрю представляется практически невозможным без принятия дополнительных мер, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.
В Германии заявили, что заполнить ПХГ до 90% к зиме при нынешних поставках газа невозможно
  • Gettyimages.ru

Как сообщалось в докладе агентства, поставки газа по трубопроводу снижены примерно до 40% максимальной технической мощности.

«Если поставки российского газа через «Северный поток — 1» и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер», — говорится в докладе.

К настоящему времени газохранилища заполнены на 58,65%. Согласно немецкому законодательству, к зиме 90% объёма ПХГ должно быть заполнено.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить