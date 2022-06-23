В Германии заявили, что заполнить ПХГ до 90% к зиме при нынешних поставках газа невозможно
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Как сообщалось в докладе агентства, поставки газа по трубопроводу снижены примерно до 40% максимальной технической мощности.
«Если поставки российского газа через «Северный поток — 1» и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер», — говорится в докладе.
К настоящему времени газохранилища заполнены на 58,65%. Согласно немецкому законодательству, к зиме 90% объёма ПХГ должно быть заполнено.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом.