В Германии заявили, что заполнить ПХГ до 90% к зиме при нынешних поставках газа невозможно

При текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку» заполнение германских хранилищ до 90% к декабрю представляется практически невозможным без принятия дополнительных мер, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.

Как сообщалось в докладе агентства, поставки газа по трубопроводу снижены примерно до 40% максимальной технической мощности.

«Если поставки российского газа через «Северный поток — 1» и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер», — говорится в докладе.

К настоящему времени газохранилища заполнены на 58,65%. Согласно немецкому законодательству, к зиме 90% объёма ПХГ должно быть заполнено.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом.