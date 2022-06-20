Вице-канцлер ФРГ Хабек: ситуация с газом в Германии напряжённая и сложная

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что в Германии сложилась сложная и напряжённая обстановка с газом. Он связал это с сокращением поставок природного газа с российской стороны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Хабека каналу ZDF.

«Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа. Поэтому меры, которые мы принимаем, и пошаговый подход правильны», — цитирует политика издание.

Тем не менее, несмотря на озвученные министром трудности, по его словам, к отопительному сезону в Германию завезут необходимое количество газа. На данный момент хранилища заполнены на 57%. При этом по закону к зиме 90% их объёма должны быть заполнены газом.

«Мы можем сделать это с помощью покупок. Мы можем сделать это с помощью бережливости», — рассказал Хабек о пути решения сложившегося энергетического кризиса.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу начать использование запасов газа для зимы. Отмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.