Bloomberg: Европа начала тратить зимние запасы газа
Отмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.
Это связано с решением «Газпрома» приостановить работу турбин Siemens.
Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.
Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.