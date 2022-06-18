Bloomberg: Европа начала тратить зимние запасы газа

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Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу начать использование запасов газа для зимы, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.

Это связано с решением «Газпрома» приостановить работу турбин Siemens.

Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.

Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.

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