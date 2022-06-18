Bloomberg: Европа начала тратить зимние запасы газа

Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу начать использование запасов газа для зимы, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.

Это связано с решением «Газпрома» приостановить работу турбин Siemens.

Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.

Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.