Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна столкнётся с «мучительной зимой» из-за энергетического кризиса.

«Мы столкнёмся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен ещё более высоких, чем прошлой зимой», — сказала она в интервью изданию Bloomberg.

Каллас рассказала, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.

Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.

Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.