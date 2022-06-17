Премьер Эстонии спрогнозировала «мучительную зиму» в стране из-за энергетического кризиса

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна столкнётся с «мучительной зимой» из-за энергетического кризиса.
Премьер Эстонии спрогнозировала «мучительную зиму» в стране из-за энергетического кризиса
  • AFP
  • © Emmanuel DUNAND

«Мы столкнёмся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен ещё более высоких, чем прошлой зимой», — сказала она в интервью изданию Bloomberg

Каллас рассказала, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.

Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.

Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.

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