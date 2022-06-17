Премьер Эстонии спрогнозировала «мучительную зиму» в стране из-за энергетического кризиса
- AFP
- © Emmanuel DUNAND
«Мы столкнёмся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен ещё более высоких, чем прошлой зимой», — сказала она в интервью изданию Bloomberg.
Каллас рассказала, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.
Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.
Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.