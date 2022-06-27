Еврокомиссар по энергетике Симсон: газохранилища ЕС заполнены более чем на 56%

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Хранилища в Евросоюзе в настоящее время заполнены газом более чем на 56%. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссар по энергетике Симсон: газохранилища ЕС заполнены более чем на 56%
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«Процесс наполнения хранилищ прогрессирует. На сегодняшний день уровень их заполнения — более 56%. Это выше, чем исторически средний уровень», — цитирует Симсон РИА Новости.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом.

Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх из-за сокращения поставок.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку» заполнение германских хранилищ до 90% к декабрю представляется практически невозможным без принятия дополнительных мер.

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