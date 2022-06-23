Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх из-за сокращения поставок.

Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передаёт ТАСС.

Он отметил, что решение принято по итогам консультаций в германском правительстве и с партнёрами по ЕС.

Отмечается, что вторая степень чрезвычайного плана даёт правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Согласно плану, ситуация ещё может быть урегулирована на уровне рынка, но считается вероятным ухудшение ситуации с поставками.

Также Хабек назвал газ дефицитным товаром.