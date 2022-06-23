Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх

Короткая ссылка
Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх из-за сокращения поставок.
Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передаёт ТАСС.

Он отметил, что решение принято по итогам консультаций в германском правительстве и с партнёрами по ЕС. 

Отмечается, что вторая степень чрезвычайного плана даёт правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Согласно плану, ситуация ещё может быть урегулирована на уровне рынка, но считается вероятным ухудшение ситуации с поставками. 

Также Хабек назвал газ дефицитным товаром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить