Глава Минэкономики ФРГ назвал газ дефицитным товаром

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек назвал газ дефицитным товаром в стране в настоящее время.

«Безопасность снабжения Германии в настоящий момент обеспечена, но газ сейчас является дефицитным товаром», — цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что сейчас из-за газового кризиса и снижения поставок по «Северному потоку» необходимо сократить потребление топлива.

Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее заявил, что с сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран Евросоюза, десять из которых распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности.