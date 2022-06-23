Глава Минэкономики ФРГ назвал газ дефицитным товаром
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«Безопасность снабжения Германии в настоящий момент обеспечена, но газ сейчас является дефицитным товаром», — цитирует министра ТАСС.
Он добавил, что сейчас из-за газового кризиса и снижения поставок по «Северному потоку» необходимо сократить потребление топлива.
Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее заявил, что с сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран Евросоюза, десять из которых распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности.