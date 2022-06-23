Еврокомиссия: 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок газа из России

С сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран Евросоюза, десять из которых распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа...Риск перебоев поставок сегодня реальный», — цитирует Тиммерманса ТАСС.

При этом он не уточнил, в скольких из этих случаев сокращение поставок топлива связано с отказом местных потребителей оплачивать газ в рублях.

По его словам, на данный момент европейские газохранилища заполнены более чем на 50%.

Российская компания «Газпром» ранее сообщила о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом. Он связал это с сокращением поставок природного газа из России.