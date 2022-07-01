Газопровод «Северный поток» будет остановлен с 11 по 21 июля на плановое техобслуживание
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«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведёт временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации газопровода», — говорится в заявлении компании.
Уточняется, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.
После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».
Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в контактах между Германией и Канадой, касающихся поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены введёнными санкциями.