Газопровод «Северный поток» будет остановлен с 11 по 21 июля на плановое техобслуживание

В компании Nord Stream AG сообщили, что с 11 по 21 июля газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техобслуживание.

«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведёт временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации газопровода», — говорится в заявлении компании.

Уточняется, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в контактах между Германией и Канадой, касающихся поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены введёнными санкциями.