Посол: Россия не участвует в контактах Канады и ФРГ по поводу турбин для «Северного потока»

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в контактах между Германией и Канадой, касающихся поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены введёнными санкциями.

Степанов отметил, что эта проблема в первую очередь касается Канады и Германии.

«Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Степанов информировал, что между Канадой и Германией идёт интенсивный, хотя и неафишированный диалог о турбинах для «Северного потока».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что главы стран G7, вероятно, обсудят сложившуюся вокруг газовой турбины «Северного потока» ситуацию.