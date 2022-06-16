Миллер: решения проблемы с компрессорной станцией «Портовая» пока нет

Сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время ПМЭФ.

Миллер напомнил, что проблема с двигателями для «Северного потока» возникла из-за того, что Siemens проводит их ремонт только на одном заводе в Канаде.

При этом «санкционная запутанность» привела к задержке поставки двигателей после того, как власти Канады ввели санкции против «Газпрома». Теперь Siemens не может забрать отремонтированные двигатели, пояснил глава компании.

«Могу вам прямо сейчас объективно сказать: на сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», нет. Ну нет этого решения, понимаете? Компания Siemens пока молчит. Пытается найти это решение. Но решения нет. Ну конечно, «Газпром» снижает объём поставок в Европу», — сказал он.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».