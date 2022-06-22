Reuters: страны G7 обсудят ситуацию с газовой турбиной «Северного потока»

Главы стран G7, вероятно, обсудят сложившуюся вокруг газовой турбины «Северного потока» ситуацию, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Компания Siemens ранее передала её для ремонта в Канаду и не может вернуть назад из-за антироссийских санкций.

По словам Уилкинсона, в ФРГ озабочены сокращением объёма поставок топлива.

«Я уверен, это всплывёт по крайней мере в кулуарах G7. Я бы не слишком рассчитывал, что мы сможем найти решение до окончания этой встречи», — цитирует его Reuters.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».