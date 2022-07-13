Захарова назвала проявлением здравомыслия решение ЕС по транзиту в Калининградскую область

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии по калининградскому транзиту — проявление здравомыслия.
Захарова назвала проявлением здравомыслия решение ЕС по транзиту в Калининградскую область
  • РИА Новости

«Это решение, снимающее ограничения для определённой номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, — проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике.

Ранее Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

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