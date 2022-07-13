ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля

Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров. Об этом говорится в опубликованных ЕК разъяснениях по антироссийским санкциям.

В инструкции с разъяснениями ЕК говорится, что не разрешается транзит запрещённых санкциями товаров по автомобильным дорогам, организованный российскими операторами.

«Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», — приводит сообщение ЕК ТАСС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники с российской стороны сообщила, что Евросоюз и Россия договорились насчёт транзита грузов в Калининградскую область.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер опровергал данные о переговорах с Россией по вопросу снятия ограничений на транзит в Калининград.

Между тем руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщил, что власти региона пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в Калининградскую область.