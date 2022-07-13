Представитель ЕК Мамер опроверг данные о переговорах с Россией по транзиту в Калининград

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер опроверг данные о переговорах с Россией по вопросу снятия ограничений на транзит в Калининград.

Об этом информирует РИА Новости.

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — сказал он, отвечая на вопросы агентства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники с российской стороны сообщила, что Евросоюз и Россия договорились насчёт транзита грузов в Калининградскую область.

Между тем руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщил, что власти региона пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в Калининградскую область.