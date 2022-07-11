В России предложили ввести ответные меры против ЕС, если ЕК не решит вопрос транзита

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Если Брюссель не решит вопрос калининградского транзита, можно уменьшить «на схожую пропорцию» транзит грузов, которые идут в Евросоюз через российскую территорию, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
В России предложили ввести ответные меры против ЕС, если ЕК не решит вопрос транзита
  • РИА Новости

Он отметил, что Брюссель, где решаются соответствующие вопросы, пока что «ведёт себя не очень внятно».

«Но есть же перевозки грузовые, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.

Представитель Еврокомиссии Дан Ферри на брифинге в Брюсселе позже отметил, что ЕК не давала Литве никаких новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область.

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