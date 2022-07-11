Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары, в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

Об этом сообщил портал Verslo žinios со ссылкой на литовскую таможню.

«С воскресенья, по окончании переходного периода вступления в силу пятого пакета санкций Евросоюза против России, транзитом через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь и другие продукты российского производства», — говорится в сообщении.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России Европейскому союзу на проблему, касающуюся транзита в Калининградскую область, будет достойным.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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