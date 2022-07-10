Захарова заявила, что ответ России ЕС на проблему по Калининграду будет достойным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России Европейскому союзу на проблему, касающуюся транзита в Калининградскую область, будет достойным.

«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнёры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают и терпение небезгранично... Но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», — заявила она в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведётся.

Кроме того, Алиханов заявил, что, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса о транзите не будут выдержаны, власти региона обратятся к руководству страны с предложением принимать ответные меры.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.