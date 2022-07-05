В Калининграде предложили властям ввести ответные меры, если вопрос транзита не решат

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса о транзите не будут выдержаны, власти региона обратятся к руководству страны с предложением принимать ответные меры.

Он напомнил, что 10 июля — дата очередного раскрытия санкционных пакетов. По мнению Алиханова, в ЕС ориентируются на неё в своей внутренней работе, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре сделать исключение для региона.

«Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — заявил губернатор РИА Новости.

По данным источников Bloomberg, новый пакет санкций Евросоюза будет включать корректировку правил транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил о проработке мер на случай продолжения ограничений транзита в Калининград.