В Калининграде предложили властям ввести ответные меры, если вопрос транзита не решат
Он напомнил, что 10 июля — дата очередного раскрытия санкционных пакетов. По мнению Алиханова, в ЕС ориентируются на неё в своей внутренней работе, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре сделать исключение для региона.
«Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — заявил губернатор РИА Новости.
По данным источников Bloomberg, новый пакет санкций Евросоюза будет включать корректировку правил транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область.
Ранее сообщалось, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил о проработке мер на случай продолжения ограничений транзита в Калининград.