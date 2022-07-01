Bloomberg: ЕС в рамках новых санкций может изменить правила транзита в Калининград

Новый пакет санкций Евросоюза будет включать корректировку правил транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале агентства говорится, что новый пакет рестрикций будет включать в себя «исправления ранее утверждённых мер», которые «могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в Калининград».

29 июня Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой Еврокомиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.