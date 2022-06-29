Reuters: ЕС близок к компромиссу по вопросу транзита в Калининградскую область через Литву

Транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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Как пишет агентство, Брюссель стремится снять напряжение, возникшее между Россией и прибалтийской республикой. «Европейские чиновники ведут переговоры о выведении территории (Калининградской области. — RT) из-под санкций, которые начали затрагивать промышленные товары, такие как сталь», — говорится в сообщении. Отмечается, что переговоры «прокладывают путь к соглашению», которое могут заключить в начале июля, если Литва снимет возражения. 17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит является прерогативой ЕК. Как отметили в Кремле, Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, ответные меры способны «перекрыть кислород» Прибалтике.