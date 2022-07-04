В правительстве России рассмотрят список ответных мер Литве за запрет на транзит в регион

Власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы на сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.

Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

При этом глава региона не стал подробно комментировать, какие меры предлагается принять в отношение Литвы.

«Давайте обсуждать их (ответные меры. — RT) в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — заявил он.

Алиханов уточнил, что, на его взгляд, сейчас вводить меры преждевременно, так как Россия ждёт отказа Литвы от запрета на транзит в Калининградскую область в ближайшее время.

Ранее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.