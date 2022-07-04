Песков заявил о проработке мер на случай продолжения ограничений транзита в Калининград

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке мер на случай продолжения ограничений транзита в Калининград.
Песков заявил о проработке мер на случай продолжения ограничений транзита в Калининград
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Он отметил, что российская сторона ждёт урегулирования этой ситуации.

«Мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего сценария... худшего развития событий», — заявил Песков.

В Кремле выразили надежду, что в данной ситуации «какой-то здравый смысл возобладает».

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.

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