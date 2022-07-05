Алиханов заявил, что работа над решением вопроса транзита в Калининград идёт

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведётся. Об этом информирует РИА Новости.
Алиханов заявил, что работа над решением вопроса транзита в Калининград идёт
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Алиханов отметил, что, исходя из той информации, которую власти Калининградской области получают по разным источникам, они «понимают, что работа идёт».

Губернатор добавил, что есть хороший шанс, что работа будет завершена так, как нужно области и России в целом.

Также он считает, что устойчивым решением вопроса будет принятие Евросоюзом нового пакета санкций с исключениями, касающимися транзита, либо внесение изменений в действующие пакеты рестрикций.

Кроме того, Алиханов заявил, что, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса о транзите не будут выдержаны, власти региона обратятся к руководству страны с предложением принимать ответные меры.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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