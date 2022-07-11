Еврокомиссия не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область

Представитель Еврокомиссии Дан Ферри на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК не давала Литве никаких новых разъяснений по транзиту в Калининградскую область.

«Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопросы журналистов о новых ограничениях, введённых Литвой в отношении калининградского транзита.

Ранее сообщалось, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары, в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.