«В погоне за внешним эффектом»: насколько реальны возможности Запада продолжать поддержку Украины

Зарубежные СМИ поднимают вопрос о готовности Запада продолжать поддержку Украины в прежнем темпе. Как следует из недавней публикации издания The New York Times, США уже выделили Киеву $54 млрд, но «никто не ожидает нового чека на такую сумму, когда этот будет использован». Как полагают эксперты, страны Запада в момент введения санкций не приняли во внимание эффект воздействия этих ограничений на собственные экономические показатели, в результате чего вскоре они могут столкнуться с нехваткой средств для обеспечения собственного благосостояния.

На Западе обсуждают перспективы продолжительности помощи, оказываемой Украине на фоне российской спецоперации.

В частности, издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что исход ситуации на Украине будет во многом определяться готовностью стран Запада сохранять уровень предоставляемой Украине поддержки.

«Президент Байден поклялся поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но ни он, ни кто-либо ещё не может сказать, сколько это продлится и сколько ещё Соединённые Штаты и их союзники могут сделать за этот промежуток, не доходя до прямого военного вмешательства», — пишут авторы материала.

В тексте статьи также отмечается, что власти признавали вероятность того, что запасы оружия на складах США и ЕС иссякнут. «Хотя Соединённые Штаты и выделили $54 млрд на оказание военной и иной помощи, никто не ожидает нового чека на такую сумму, когда этот будет использован», — отметили в The New York Times.

В начале июля издание Politico также опубликовало материал, из которого следовало, что лидеры ряда западных государств выражают беспокойство тем обстоятельством, что население их стран вскоре может устать от украинской повестки, переключившись на внутренние проблемы.

В частности, газета привела слова экс-премьера Эстонии Каи Каллас, которая высказалась на тему усталости от конфликта на Украине. По её словам, поддержка Киева становится всё более проблематичной на фоне высокой инфляции, энергетического кризиса и других вызовов.

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В своём материале издание также упомянуло исследование общественного мнения в США, проведённое социологической компанией YouGov в июне 2022 года. Согласно полученным данным, лишь 8% респондентов сочли «обеспечение поражения России» приоритетной задачей для Джо Байдена. Первоочередной задачей властей США, по мнению участников исследования, должна быть борьба с инфляцией.

Об усталости публики применительно к украинским событиям заявляли и в Великобритании. В конце июня глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс в интервью изданию El Pais отмечала, что Запад должен сохранять единство и не проявлять признаков усталости в вопросах поддержки Украины.

Незадолго до этого о риске усталости от украинского конфликта заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, рост цен на энергоносители и продукты, а также растущая инфляция создают условия для усталости от событий на Украине.

Кроме того, лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила телеканалу BFMTV, что европейские санкции против России оказались совершенно неэффективными.

«Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию», — приводит слова Ле Пен РИА Новости.

Как полагает сенатор Алексей Пушков, лидеры стран Запада не самым объективным образом оценивают свои возможности по поддержке Украины.

«Давая обещания Украине поддерживать её «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал Пушков в своём Telegram.

В беседе с RT эксперты указали, что Запад близок к исчерпанию своего потенциала в оказании моральной и материальной поддержки Украине. Такую точку зрения, в частности, высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, оказание помощи Украине является стратегической целью США, в соответствии с которой Киев должен продолжать военные действия против Донбасса. По мнению эксперта, США «подключили» для достижения этих целей и Евросоюз, который ввёл несколько пакетов санкций, после чего обратил внимание на последствия этих решений.

«Когда это принималось в угаре, было мало расчёта. Сейчас это сказывается на экономических показателях практически всех стран ЕС… Для этих стран возникает вопрос дефицита средств для обеспечения национальных интересов и благосостояния, поэтому они начинают делать заявления о том, что поддержка Украины, конечно, нужна, но ей нужны пределы», — сказал Оленченко.

По его словам, летний сезон сглаживает политические и экономические издержки, однако осенью население США и Европы ждёт разочарование.

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«Разочарование будет в высокой инфляции, повышении цен на продовольствие, на энергоносители. Это в той или иной форме приведёт к протестным действиям… Население уже пресыщено украинской тематикой», — полагает эксперт.

Политолог Юрий Светов, в свою очередь, отмечает, что первичной для Запада является тема противостояния России и ослабления по этому направлению ждать не стоит. Вместе с тем эксперт согласен с утверждением о том, что на Западе наблюдается усталость от предоставления помощи Украине.

«Это сопровождается проблемами бытовой жизни для рядовых граждан. И когда звучат заявления, что счёт за оплату электроэнергии для англичан вырастет в три раза, для немцев может и больше, то восторга это не вызывает», — сказал эксперт в беседе с RT.