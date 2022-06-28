Глава МИД Британии Трасс призвала Запад «не показывать признаков усталости» из-за Украины

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Глава британского МИД Лиз Трасс в интервью El País призвала страны Запада не демонстрировать признаков усталости на фоне украинского кризиса.
Глава МИД Британии Трасс призвала Запад «не показывать признаков усталости» из-за Украины
  • AP

Она отметила, что представители стран G7 подтвердили намерение продолжать оказывать Киеву поддержку и усилить антироссийские санкции.

«В этом кризисе единство, которое было продемонстрировано, стало очень важным. Я прошу сохранять его и не показывать признаков усталости или желания уступить», — цитирует Трасс РИА Новости.

По мнению министра, в НАТО должны увеличить своё присутствие на востоке Европы и подготовиться ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации упустили возможность добиться мирного урегулирования на Украине, когда на протяжении семи лет не реагировали на саботаж Киевом Минских соглашений.

Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с Россией.

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