Президент Польши Дуда выступил против диалога с Россией

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для диалога с Россией Москва сначала должна «признать нарушения на Украине».
Президент Польши Дуда выступил против диалога с Россией
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — цитирует его ТАСС.

По мнению польского лидера, Россию и её власть «нельзя принимать».

Российский президент Владимир Путин ранее поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в организации диалога с украинской стороной.

По его словам, начать прямой диалог с Киевом во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии.

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