Путин поблагодарил Лукашенко за участие в организации диалога с украинской стороной

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в организации диалога с украинской стороной.

«Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером.

По словам Путина, белорусская площадка «вполне подходит» и для дальнейших контактов с Киевом.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил о готовности Минска приложить максимум усилий для урегулирования ситуации на Украине.

До этого Лукашенко заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны.