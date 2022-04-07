Лукашенко заявил о невозможности российско-украинских переговоров без участия Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны.

«Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел, и поручено МИД её реализовать. Не может быть переговоров без участия Белоруссии», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «раз Белоруссию ввязали в это, прежде всего западные страны, то на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Минска».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о ходе российско-украинских переговоров.

Он также отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева обсуждать демилитаризацию, денацификацию и проблемы русского языка не будет способствовать дальнейшему ходу российско-украинских переговоров.