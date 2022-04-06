Песков: Россия заинтересована в согласии Зеленского на выдвинутые на переговорах условия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что российская сторона заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия.
Песков: Россия заинтересована в согласии Зеленского на выдвинутые на переговорах условия
  • РИА Новости

«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия России, о которых его чётко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева обсуждать демилитаризацию, денацификацию и проблемы русского языка не будет способствовать дальнейшему ходу российско-украинских переговоров.

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