Лавров: отказ Киева от обсуждения демилитаризации и денацификации не поможет переговорам
- РИА Новости
По словам Лаврова, если украинская делегация «по-прежнему будет заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует», то он не думает, что это будет способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса.
При этом он заявил, что «российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом».
Также российский министр отметил, что Запад, раздувая истерику вокруг провокации в Бучу, пытается сорвать переговоры России и Украины в тот момент, когда в Стамбуле наметился прогресс.