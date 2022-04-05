Лавров: отказ Киева от обсуждения демилитаризации и денацификации не поможет переговорам

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от обсуждения демилитаризации, денацификации и проблемы русского языка не будет способствовать дальнейшему ходу российско-украинских переговоров.
Лавров: отказ Киева от обсуждения демилитаризации и денацификации не поможет переговорам
  • РИА Новости

По словам Лаврова, если украинская делегация «по-прежнему будет заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует», то он не думает, что это будет способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса.

При этом он заявил, что «российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом».

Также российский министр отметил, что Запад, раздувая истерику вокруг провокации в Бучу, пытается сорвать переговоры России и Украины в тот момент, когда в Стамбуле наметился прогресс. 

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