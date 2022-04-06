Песков: Россия хотела бы видеть большей динамики с украинской стороны на переговорах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о ходе российско-украинских переговоров.
Песков: Россия хотела бы видеть большей динамики с украинской стороны на переговорах
  • РИА Новости

По словам Пескова, «впереди по-прежнему достаточно большая дорога».

«Процесс рабочий продолжается, но идёт более вязко, чем нам хотелось бы», — сказал представитель Кремля. 

Он добавил, что в Москве хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны.

Ранее Песков заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия.

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