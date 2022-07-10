Пушков: Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины

Лидеры стран Запада не вполне объективно оценивают свои возможности по поддержке Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать её «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал Пушков в своём Telegram.

Он отметил, что премьер Британии Борис Джонсон недавно говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».

Ранее газета The New York Times писала, что США и их союзники вряд ли будут способны долго сохранять текущий уровень поддержки Украины.