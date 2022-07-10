Пушков: Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины

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Лидеры стран Запада не вполне объективно оценивают свои возможности по поддержке Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать её «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал Пушков в своём Telegram.

Он отметил, что премьер Британии Борис Джонсон недавно говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».

Ранее газета The New York Times писала, что США и их союзники вряд ли будут способны долго сохранять текущий уровень поддержки Украины.

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