NYT: США вряд ли смогут сохранить текущий уровень поддержки Украины

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США и их союзники вряд ли будут способны долго сохранять текущий уровень поддержки Украины, пишет газета The New York TImes.

«Президент Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но ни он, ни кто-либо ещё не может сказать, как долго это продлится», — говорится в материале.

Отмечается, что несмотря на анонсированную помощь на сумму $54 млрд, ещё одного подобного чека никто не ждёт.

Как пишет издание, чиновники и аналитики говорят о трудности «поддерживать тот же уровень материальной помощи».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой.

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