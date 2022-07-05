Белый дом: США не меняют подход к Украине и продолжат обеспечивать её «сильные позиции»

Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как говорил президент, никаких переговоров об Украине без Украины. В последние несколько месяцев мы делали всё, чтобы при помощи нашей поддержки обеспечить Украине самые сильные позиции, чтобы, когда появится возможность для переговоров, они могли это делать», — сказала она.

Позиция Вашингтона не изменилась, США собираются продолжать поддерживать Киев, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

«Мы продолжим помогать Украине сражаться за свою демократию», — сказала Жан-Пьер.

Как ранее заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, время для проведения переговоров между Россией и Украиной ещё не пришло.

В Кремле отмечали, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.