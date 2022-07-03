Песков: пока Запад делает ставку на продолжение конфликта на Украине

На данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящий момент страны Запада делают ставку на продолжение военных действий.

«Западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир»», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.