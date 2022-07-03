Песков: пока Запад делает ставку на продолжение конфликта на Украине
- РИА Новости
По его словам, в настоящий момент страны Запада делают ставку на продолжение военных действий.
«Западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир»», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.