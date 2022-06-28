Лавров назвал проявлением шизофрении заявления Запада по переговорам России и Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.
Лавров назвал проявлением шизофрении заявления Запада по переговорам России и Украины
  • РИА Новости

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну, уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», — сказал Лавров на пресс-конференции.

  • Лавров назвал проявлением шизофрении заявления Запада по переговорам России и Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран «Большой семёрки» (G7), что сейчас «не время для переговоров».

Министры иностранных дел Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба в совместной колонке для The Telegraph заявили, что переговоры по ситуации вокруг украинского кризиса можно начинать только после успеха ВСУ.

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