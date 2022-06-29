Блинкен утверждает, что Киев должен определять условия переговоров с Москвой

Именно киевские власти должны определять условия для потенциальных переговоров с Москвой, считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Для танго нужны двое. Мы не видели никакого интереса со стороны Владимира Путина к участию в какой-либо значимой дипломатической инициативе. В любом случае, как мы говорили с самого начала, очень важно, чтобы украинцы определяли условия каких-либо потенциальных переговоров», — сказал он, выступая в Мадриде, где прошёл саммит НАТО.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вновь заявила, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.