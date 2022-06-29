Блинкен утверждает, что Киев должен определять условия переговоров с Москвой

Короткая ссылка
Именно киевские власти должны определять условия для потенциальных переговоров с Москвой, считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен утверждает, что Киев должен определять условия переговоров с Москвой
  • РИА Новости

«Для танго нужны двое. Мы не видели никакого интереса со стороны Владимира Путина к участию в какой-либо значимой дипломатической инициативе. В любом случае, как мы говорили с самого начала, очень важно, чтобы украинцы определяли условия каких-либо потенциальных переговоров», — сказал он, выступая в Мадриде, где прошёл саммит НАТО.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вновь заявила, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить