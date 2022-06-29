Трасс считает, что переговоры Москвы и Киева должны пройти лишь после «поражения России»

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Переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине, считает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Трасс считает, что переговоры Москвы и Киева должны пройти лишь после «поражения России»
  • AP

Об этом она сказала на саммите НАТО.

«Прежде всего совершенно необходимо одержать победу над Россией на Украине… Это единственный способ достижения долгосрочного мира в Европе», — цитирует британского министра РИА Новости.

Она также заявила, что существующая сегодня возможность переговоров «создаст ложный мир».

«Мой очень твёрдый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры», — повторила она.

Ранее главы МИД Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба в совместной колонке для The Telegraph заявили, что переговоры по ситуации вокруг украинского кризиса можно начинать только после успеха ВСУ.

Они также призвали игнорировать «пораженческие голоса», которые говорят о необходимости положить конец боевым действиям в Донбассе любой ценой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.

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