Переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине, считает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Об этом она сказала на саммите НАТО.

«Прежде всего совершенно необходимо одержать победу над Россией на Украине… Это единственный способ достижения долгосрочного мира в Европе», — цитирует британского министра РИА Новости.

Она также заявила, что существующая сегодня возможность переговоров «создаст ложный мир».

«Мой очень твёрдый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры», — повторила она.

Ранее главы МИД Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба в совместной колонке для The Telegraph заявили, что переговоры по ситуации вокруг украинского кризиса можно начинать только после успеха ВСУ.

Они также призвали игнорировать «пораженческие голоса», которые говорят о необходимости положить конец боевым действиям в Донбассе любой ценой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.