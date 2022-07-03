В Белом доме заявили о «неподходящем времени» для переговоров между Россией и Украиной

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в эфире телеканала Fox News заявил, что время для проведения переговоров между Россией и Украиной ещё не пришло.
В Белом доме заявили о «неподходящем времени» для переговоров между Россией и Украиной
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По мнению Кирби, время и условия переговоров должен назвать украинский президент Владимир Зеленский.

«Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас неподходящее время для такого рода обсуждений, и президент (России. — RT) Владимир Путин определённо не продемонстрировал признаков интереса к переговорам», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, «которая лишь со стороны США уже превышает $7 млрд».

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.

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